صور.. هالة زايد تتابع أعمال تطوير مستشفى القصاصين بتكلفة 520 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية التى تم إطلاقها 17 من فبراير الجارى تضم 3 مستشفيات و 22 وحدة ومركز طبى.





وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تضم 9 مستشفيات و 32 وحدة ومركز طبى، حيث يتم تفعيل المنظومة بكامل طاقتها بالمحافظة على مرحلتين بإجمالى 12 مستشفى، و 54 وحدة ومركز طبى بتكلفة بلغت 10.13 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، "مستشفي القصاصين" بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، يرافقها الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، والدكتورة نفين النحاس، مدير المكتب الفنى للوزيرة ومعاونة الوزيرة للتأمين الصحى، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، والمهندس أكرم سامى، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى إطار جولتها الميدانية لمتابعة العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للمستشفى مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير، حيث استعمت إلى شرح مفصل عن كافة أعمال التى تم الانتهاء منها، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال الإنشاءات والتجهيزات 520 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية بشبكات (الصرف والكهرباء والغاز)، تمهيدًا لتشغيل المستشفى بالمرحلة الثانية للمنظومة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار "مجاهد" إلى أن المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة بمحافظة الإسماعيلية، تضم 3 مستشفيات هى (مجمع الإسماعيلية الطبى، مركز 30 يونيو للكلى والمسالك البولية، مستشفى أبو خليفة النموذجى)، كما تضم 22 وحدة ومركز طبى (حى السلام، الشهداء، الكيلو 2، الكيلو 11، عين غصين، أبو بلح، المنايف، السبع آبار الشرقية، الوصفية، أبو صوير المحطة، الرياح، الروضة، فايد، السعدية، التل الكبير، السلام والمحطة، العهدة، الظاهرة، المحسمة القديمة، الهيش، القنطرة شرق).

وتابع أن المرحلة الثانية تضم تضم 9 مستشفيات (القصاصين وجراحات اليوم الواحد، أورام الإسماعيلية، رمد الإسماعيلية، القنطرة شرق، القنطرة غرب، وأبو صوير، فايد) بالإضافة إلى مركز إعادة تأهيل الروماتويد والذى سيتم ربطه بمجمع الإسماعيلية الطبى، كما تضم 32 وحدة ومركز طب أسرة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد السبكى، إن مستشفى القصاصين يضم مبنيين، من ضمنهم مبنى يتم تطويره ورفع كفاءته، والآخر إنشاء جديد، لافتًا إلى أن المستشفى يضم 43 سريرا، و3 غرف عمليات، و10 حضانات للأطفال ووحدة للجراحات التخصصية "نساء وتوليد"، ووحدة طوارئ يتم تجهيزها على أعلى مستوى نظرا لأهمية الموقع الجغرافى للمستشفى والذى يقع على محور 30 يونيه والمحاور الأخرى المؤدية لها.

ولفت "السبكى" إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أشادت بمعدلات التنفيذ وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، كما شددت على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتى انطلقت بها المنظومة يوم 17 فبراير من العام الجارى، و(بورسعيد) التى انطلقت بها المنظومة بها فى يوليو الماضى، بالإضافة إلى محافظتى (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.