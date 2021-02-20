في الجيزة.. الأمن يسيطر على مختل حاول إشعال النيران بالطريق العام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص «مختل عقليا» كان بحوزته زجاجة بها «كيروسين» لمحاولته إشعال النيران بقطعة من السجاد بالطريق العام بإحدى القرى بمنطقة الواحات بالجيزة، وقيامه بسكب «الكيروسين» بطريقة عشوائية على بعض السيارات المتوقفه على جانبى الطريق في محاولة لإشعال النيران بها.
وقد تم السيطرة على الموقف وإتخاذ الإجراءات القانونية.
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