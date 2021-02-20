التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أثناء جولتهم صباح اليوم، السبت، بمطار الغردقة؛ لتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفدًا سياحيًّا من التشيك بصالة السفر بالمطار خلال قيامهم بإنهاء إجراءات السفر، ومغادرتهم إلى مدينة براغ.
وأشاد الوفد السياحي، بالإجراءات الاحترازية المطبقة بالمطار، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وذلك بإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر من قبل العاملين بالمطار.
كما أعرب الوفد، عن سعادته بقضاء إجازة ممتعة بمدينة الغردقة وامتنانهم بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم بداية من وصولهم وحتى مغادرتهم المطار.
كما أعربوا عن سعادتهم بقضاء إجازتهم بمصر واستمتاعهم بجوها الدافئ وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة، كما أكدوا أن مصر دولة آمنة، مشيدين بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها بالمطار وبالفندق الذي أقاموا فيها، مشيرين إلى أنهم سينقلون تجربتهم إلى عائلاتهم وأصدقائهم لتشجيعهم على زيارة مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد سياحي تشيكي يشيد بالخدمات المقدمة بمطار الغردقة والفنادق السياحية بالمدينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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