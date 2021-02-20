انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو | باقة من أقوى وأفضل عروض كارفور لشهر فبراير 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حيث قد شغلت عروض كارفور الجديدة اهتمام واسع لشريحة كبيرة من المستهلكين المصريين، ويعد هايبر كارفور من أهم وأقوى المؤسسات الذي يقدم السلع الغذائية وكذلك الأجهزة الكهربائية في مصر، ولذلك كان حريصا دوما للحصول علي رضا العميل بتوفير كافة احتياجاته اليومية والحياتية التي لا يخلو منها أي من المنازل المصرية.

عروض كارفور

حيث تجدر الإشارة إلى أنه قد بدأت عروض كارفور في شهر فبراير الجاري يوم 10 الماضي، على أن تنتهي باقة العروض يوم 23 من الشهر الجاري، وتقدم عروض كارفور باقة قوية ومميزة من كافة السلع البانية وكذلك الأجهزة الكهربائية كما يقدم باقة عروض لمنتجات اللحوم كافة والسلع الغذائية المختلفة، وعلي ذلك يمكنكم الآن من خلال موقعنا مصر فايف متابعة عروض كافور الجديد من خلال الفيديو التالي:

وجدير بالذكر أنه يمكنكم متابعة كافه علي العروض ايضا عن طريق متابعه الصفحه الرسميه لهايبر كارفور علي facebook، كما يمكنكم تحميل التطبيق الاكتروني الخاص بسلسله متاجر كارفور.

إقرأ ايضا: