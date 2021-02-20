وخلال اللقاء شرح الدكتور محمد مختار جمعة، تجربة وزارة الأوقاف، فى مواجهة الفكر المتطرف على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، مؤكدًا على أهمية تحديد المصطلحات، وعدم إطلاق أى لفظ دينى كالمجاهدين أو نحوه على الجماعات الإرهابية المتطرفة، حتى لا نعطيهم غطاءً دينيًّا غير حقيقى، مضيفًا: "علينا وصفهم بصفاتهم ومسمياتهم الحقيقية كجماعات إرهابية، مع العمل على تعريتهم فكريًّا وأيدلوجيًّا، والتأكيد على وضع تجربة الأوقاف المصرية فى مواجهة الإرهاب فى خدمة أى جهود دولية فى هذا المجال".
وشرح وزير الأوقاف، أن التجربة المصرية فريدة فى مجال التسامح الدينى، حيث رممت مصر المعبد اليهودى بالإسكندرية رغم عدم استخدامه، كما أصدرت الأوقاف كتاب "حماية الكنائس" وكتاب "حماية دور العبادة"، إيمانًا منا بالتنوع واحترام الآخر.
كما شرح للوفد تجربة الأوقاف المصرية فى العمل معًا مع الكنائس المصرية وتجربة الواعظات والراهبات إيمانًا بالتنوع الدينى والثقافى وحرية المعتقد.
وأكد الجميع على أهمية مواصلة التعاون بين كل من الاتحاد البرلمانى الدولى والبرلمان العربى والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى مكافحة التطرف من جهة، ونشر قيم التسامح والحوار البناء الذى يحترم خصوصيات وثقافات الآخرين من جهة أخرى.
وفى نهاية اللقاء الذى استمر لنحو ساعتين، وعقد بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قدم معاليه نسخًا من إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة لكل من رونالدو لوبوتكا رئيس المجموعة الاستشارية عالية المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلمانى الدولى وعضو البرلمان النمساوى، وجورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة، من أهمها:- "فقه بناء الدول رؤية عصرية"، و"فقه الدولة وفقه الجماعة"، و"حماية دور العبادة"، و"حماية الكنائس فى الإسلام"، و"ضلالات الإرهابيين وتفنيدها"، و"مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف"، و"فلسفة الحرب والسلم والحكم"، و"الدين والدولة"، و"فى فضاء الثقافة"، و"الحوار الثقافى بين الشرق والغرب".
وهو ما كان موضع ثناء وتقدير كبيرين من الوفد الدولى والبرلمان العربى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال استقباله رئيس البرلمان العربى.. جمعة: تجربتنا فى التسامح الدينى فريدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.