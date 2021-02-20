القاهرة تستقبل أول فوج سياحي روسي لقضاء إجازتهم في شرم الشيخ (صور)

استقبل مطار القاهرة فجر اليوم السبت، أولى الطائرات القادمة من مدينة روستوف الروسية، على متنها 82 سائحا، للتوجه لمدينة شرم الشيخ لقضاء عطلاتهم بفنادق والمنتجعات السياحية. وكشف عمار السيد، صاحب الشركة المنظمة للرحلة بالتعاون مع إحدى شركات الطيران الروسى الخاص، عن وصول أول فوج سياحى من روستوف الروسية، عبر مطار القاهرة وفقا للبروتوكول الموقع بين البلدين مصر وروسيا الخاص باستئناف الرحلات للقاهرة فقط فى الوقت الحالى.

وقال عمار السيد، في تصريحات صحفية، إن عقب وصول الفوج تم التوجه لمدينة شرم الشيخ لتسكين السياح بفنادقهم، موضحا أن تكلفة برنامج الرحلة تتراوح من 1200 إلى 1500 دولار للسائح شاملة الطيران والإقامة لمدة أسبوع، مشيرا إلى أن السياح أعربوا عن سعادتهم لزيارة المقصد السياحى المصرى والذى يعد قبلة للسائح الروسى.