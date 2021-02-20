بتهمة هتك عرض 4 رجال.. «الاستئناف» تحدد 13 أبريل لمحاكمة طبيب الأسنان

حددت محكمة الاستئناف جلسة 13 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الطبيب بمحكمة جنوب الجيزة، بتهمة هتك عرض 4 رجال. وأكد المستشار حسن أبو العنين، محامى المجنى عليهم بقضية الطبيب المتحرش، أنه سيترافع مطالباً بالحق المدنى للمجنى عليهم أمام المحكمة.

وأمرت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، بإحالة طبيب أسنان -محبوسا- إلى «محكمة الجنايات المختصة» لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض 4 رجال بالقوة.

وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية»، بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بشأن فحص هاتفه، وما تبين للنيابة العامة بإطلاعها على هذا الهاتف.