عرض جديد من watch it في رمضان 2021: 3 أشهر بـ 120 جنيها

أعلنت منصة watch it ، عن عرض "رمضان ٢٠٢١"، للاشتراك فى خدماتها، ويشمل العرض الاشتراك لمدة ٣ أشهر فى المنصة بـ ١٢٠ جنيها فقط، على أن يتم الاشتراك عبر الموقع الالكترونى للمنصة www.watchit.com.

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