بعد اعتمادها من الأمم المتحدة.. شباب العمال: منتديات شباب العالم أثبتت أننا قادرون على التغيير

أكدت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر بقيادة أحمد الغنام عضو نقابة الانتاج الحربي ومحمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة أن، قرار الأمم المتحدة اعتماد منتدى شباب العالم الذي أطلقته مصر كمنصة دولية لقضايا الشباب يعد بمثابة نجاح كبير لبعد الرؤية لدي القيادة السياسية واهتمامها بشباب مصر.

وأشارت السكرتارية، إلى أن الرئيس نقل الشباب المصري بهذه المنتديات نقلة نوعية من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي سواء في التنظيم أو المناقشات أو الإبداع والمبادرات الجديدة والتي أثبتت بما لا مجال للشك أننا قادرون على التغير طالما توافرت لدينا ثقة القييادة الحكيمة والدوات اللازمة.

وأوضحت السكرتارية، أن تضمين قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذه الإشارة الخاصة بمنتدى شباب العالم يعكس جهود الدولة المبذولة خلال السنوات الماضية على صعيد تمكين الشباب. واعتمدت الأمم المتحدة، "منتدى شباب العالم" منصة دولية، ذلك تقديرًا لإسهامات النسخ الثلاث من المنتدى في مناقشة القضايا المعاصرة الخاصة بالشباب ودورهم في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030.