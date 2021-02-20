عاجل.. السيسى يناقش الموقف الإنشائى والهندسى للعاصمة الإدارية وتطوير الطرق

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائى والهندسى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً فى العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، فضلاً عن سير العمل ببعض المشروعات الإنشائية القومية، لا سيما الموقف التنفيذى للبنية التحتية الخاصة باستصلاح وزراعة الأراضى فى وسط وشمال سيناء، فضلاً عن شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بما فيها المراحل النهائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة بأحيائها المختلفة، وكذلك داخل نطاق القاهرة الكبرى. وقد وجه الرئيس باستمرار التنسيق ما بين مختلف جهات الدولة للإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع القومى لتنمية وسط وشمال سيناء، أخذاً فى الاعتبار مردوده الاستراتيجى على جهود الدولة فى التنمية الشاملة للمنطقة، خاصةً ما يتعلق باستصلاح الأراضى ونقل مياه الرى من غرب قناة السويس إلى المناطق المستهدفة داخل سيناء، وإقامة كافة مكونات البنية الأساسية على أعلى مستوى على نحو يوفر جدارة الإنتاج الزراعى، وإنشاء مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الجوانب.

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