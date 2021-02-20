فيديوجراف.. التعليم العالى: يجوز للمتخوفين من الامتحانات تقديم اعتذار

جدة - نرمين السيد - وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، صباح اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

ووافق المجلس على أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء الامتحانات المقررة للفصل الدراسى الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقريرالطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.