عاجل .. الرئيس السيسى يشدد على مبدأ توطين الصناعة محليا بمختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارة ووكلاء شركات كل من KSB الألمانية، وجانز المجرية، وسيجما التشيكية، وتروشيما اليابانية.





وحسبما صرح المتحدث الرسمى، باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، تناول الاجتماع استعراض التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الرى من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضى فى شمال ووسط سيناء، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة فى مصر. وأكد الرئيس السيسى لرؤساء الشركات العالمية على المجال الواسع المتاح حالياً فى مصر لنشاط تلك الشركات، وما توفره المشروعات التنموية الكبرى على مستوى الجمهورية من آفاق وفرص ضخمة ومتنوعة للاستثمار والعمل سواء ما يتعلق باستصلاح الأراضى الزراعية ونقل المياه من محطات الصرف والمعالجة أو غيرها من مشروعات، مشدداً على مبدأ توطين الصناعة محلياً ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعى الدولة لتحقيقه مع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر فى مختلف المجالات.

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