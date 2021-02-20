صور.. وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، بعد مرور 21 يوما على تلقى الجرعة الأولى بمستشفى فاقوس النموذجى، وحصول 406 من الفرق الطبية بعزل فاقوس على الجرعة الثانية من لقاح كورونا كوفيد 19.





يأتى ذلك فى إطار خطة الدولة والجهود المبذولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. جاء ذلك أثناء زيارته لمستشفى الصدر، لمتابعة انتظام سير العمل، وأعمال التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية التى تتم بالمستشفى، ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية. وتفقد وكيل الوزارة الأقسام المختلفة، ومطبخ المستشفى، وتأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين. كما وجه بتوفير مطعم لتقديم الوجبات الغذائية للعاملين، وتوفير قاعة للاجتماعات بالمستشفى، موجهاً مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، لدخولها الخدمة، وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين بالمحافظة. وفى نهاية الزيارة قدم وكيل الوزارة والفرق الطبية الشكر للقيادة السياسية ووزيرة الصحة على الدعم المستمر للفرق الطبية وللمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.

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