القوات البحرية المصرية والأسبانية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا فى نطاق الأسطول الجنوبى...

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، نفذت القوات البحرية المصـرية والأسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا فى نطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وذلك بإشتراك الفرقاطة المصـرية (شرم الشيخ) مع الفرقاطة الأسبانية (ESPS Reina Sofia) .

حيث تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ، منها تدريبات تخصصية لصالح فرض المراقبة على السفن المشتبه فيها وإجراءات الأمن البحرى ، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان ، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الليلية ، بجانب تمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية.

ويعد هذا التدريب هو الثانى من نوعه خلال فترةٍ زمنية وجيزة بالإشتراك مع القوات البحرية الأسبانية ، والتى تتمتع بخبراتٍ عميقة فى هذه المجالات ، مما يعكس أهمية تلك التدريبات المشتركة فى توطيد العلاقات الثنائية (المصرية/الأسبانية) وتعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين مما يساهم بشكلٍ فعال فى حفظ الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة .