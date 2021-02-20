القوات المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بالبحر الأحمر

نفذت القوات البحرية المصـرية والأسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا فى نطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وذلك بإشتراك الفرقاطة المصـرية (شرم الشيخ) مع الفرقاطة الأسبانية (ESPS Reina Sofia).

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، منها تدريبات تخصصية لصالح فرض المراقبة على السفن المشتبه فيها وإجراءات الأمن البحرى ، وكذا تشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقةٍ وإتقان ، بالإضافة إلى تنفيذ تمارين المواصلات الليلية ، بجانب تمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية.

ويعد هذا التدريب هو الثانى من نوعه خلال فترةٍ زمنية وجيزة بالإشتراك مع القوات البحرية الإسبانية، والتى تتمتع بخبراتٍ عميقة في هذه المجالات ، مما يعكس أهمية تلك التدريبات المشتركة فى توطيد العلاقات الثنائية (المصرية/الأسبانية) وتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين مما يساهم بشكلٍ فعال فى حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

يأتي ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.