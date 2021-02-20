وزيرا السياحة والطيران يتفقدان موقع إجراء تحليل PCR بالغردقة

توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، خلال جولتهم اليوم بمدينة الغردقة، إلى مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والذي تم تخصيصه كموقع مؤقت لإجراء تحليل ال PCR للسائحين فور الوصول وغيره من التحاليل المطلوبة عند المغادرة وفقا لمتطلبات دولهم، والذي تم اختياره للحد من التكدس بالمطار، وذلك للحفاظ على الإجراءات الاحترازية المطبقة.

وخلال الزيارة تم تفقد البنيه التحتيه للموقع ومدى التزام العاملين بتطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وعقب الجولة اجتمع الدكتور خالد العناني مع العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، وذلك للاستماع الي آراءهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل بالوزارة وتعظيم دور المكاتب الاقليمية.