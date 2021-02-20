توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، خلال جولتهم اليوم بمدينة الغردقة، إلى مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والذي تم تخصيصه كموقع مؤقت لإجراء تحليل ال PCR للسائحين فور الوصول وغيره من التحاليل المطلوبة عند المغادرة وفقا لمتطلبات دولهم، والذي تم اختياره للحد من التكدس بالمطار، وذلك للحفاظ على الإجراءات الاحترازية المطبقة.
وخلال الزيارة تم تفقد البنيه التحتيه للموقع ومدى التزام العاملين بتطبيق الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.
وعقب الجولة اجتمع الدكتور خالد العناني مع العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، وذلك للاستماع الي آراءهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل بالوزارة وتعظيم دور المكاتب الاقليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرا السياحة والطيران يتفقدان موقع إجراء تحليل PCR بالغردقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.