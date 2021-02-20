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الخطوات اللازمة لتسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري وأهمية تسجيلها

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نورهان عصام 0 تبليغ

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مصر فايف

الخطوات اللازمة لتسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري وأهمية تسجيلها

محمد سياف - ابو ظبي - تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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