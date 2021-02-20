انت الان تتابع تفاصيل خبر الخطوات اللازمة لتسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري وأهمية تسجيلها والان نترككم مع بالتفاصيل

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