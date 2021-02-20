مصدر أمنى ينفى ادعاءات الإخوان الإرهابية بشأن تعرضهم لانتهاكات بالسجون

جدة - نرمين السيد - وأكد المصدر أن قطاع السجون يقدم جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والمستلزمات للمسجونين كافة، وهو ما يعد محل إشادة من جانب العديد من المنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية التى اضطلعت مؤخرًا بالعديد من الزيارات للسجن المشار إليه.

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