صور.. سكان عقار الإسكندرية المائل يتسلمون شقق جديدة ببشائر الخير 3

جدة - نرمين السيد - ومن جانبها، أوضحت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، إن المحافظة خصصت أتوبيس نقل عام، لنقل سكان العقار المائل من الإيواء المؤقت بإحدى المدارس إلى بشائر الخير.

وأشارت رئيس حى غرب، أنه بعد رفع المحافظ شكوى الأهالى إلى الرئيس السيسى أعطى تعليمات فورا بتوفير وحدات سكنية لهم مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية بمدينة بشاير الخير 3.

وأعرب سكان العقار المائل عن فرحتهم بتسلم الوحدات السكنية الجديدة بعد إخلائهم من العقار المائل وهدمه حتى سطح الأرض، موجهين الشكر للرئيس السيسى، لسرعة الاستجابة لشكواهم.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا، فى 6 فبراير الجارى، يفيد حدوث ميل بالعقار رقم 36 شارع أبو الحسن بمنطقة كوم الشقافة دائرة قسم شرطة كرموز بحى غرب.

وتبين من المعاينة أن العقار المائل مكون من أرضى و9 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وجرى بنائه دون ترخيص عام 2009، وصادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض.