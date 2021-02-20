أمن الجيزة يبحث عن فتاة غابت عن منزلها هرباً من والدها

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهود البحث لإعادة فتاة تغيبت عن المنزل بإرادتها خوفاً من عقاب أسرتها لتأخرة عن موعد العودة.

وجاء ذلك عقب تداول غياب الفتاة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك)، بالفحص تبين قيام والد الفتاة المذكورة بتحرير محضر بغيابها بتاريخ 18 / 2 / 2021، وأنه قد سبق له تحرير محضر بغيابها خلال العام الماضى لاعتراضها على منعها من التواصل مع أحد الأشخاص تعرفت عليه عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى (طالب، مقيم بالقاهرة).

وباستدعاء الأخير ومناقشته قرر أن المتغيبة كانت صاحبته خلال يوم الغياب وكانت تخشى العودة للمنزل لتأخر الوقت فقام بتوصيلها حتى محطة مترو فيصل واستقلت مركبة "توك توك" وانصرفت ولا يعلم عنها شيء.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مكان تواجد الفتاة المذكورة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.