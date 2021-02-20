الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة يصاحبه أمطار على السواحل ونشاط للرياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الأحد، مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، خلال ساعات النهار شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.
ويكون الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة، ويبقى الطقس ما بين المعتدل إلى الدافئ على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
وحول الظواهر الجوية المؤثرة، متوقع أن يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على جنوب سيناء.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا على محافظات الجمهورية، كالتالي:
القاهرة 18/9
الاسكندرية 18/10
مطروح 17/10
بورسعيد 17/10
رفح 18/8
نويبع 19/13
طابا 18/11
شرم الشيخ 21/14
كاترين 11/1
بني سويف 19/7
قناة 21/8
أسوان 23/9
الوادي الجديد 21/7
حلايب 23/17
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