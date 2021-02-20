بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السنغال.. صور

استقبل مطار القاهرة الدولي ،قبل قليل ، بعثة نادي الزمالك استعدادا للسفر إلى السنغال، علي متن طائرة خاصة، لمواجهة تونجيت فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الزمالك في السابعة مساءً، من خلال صالة 1 والمعروف بالمطار القديم، لتغادر إلى السنغال على متن طائرة خاصة.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق المسافرة إلى السنغال مساء اليوم، استعدادا لمواجهة فريق تونجيت، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل فى الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وشهدت القائمة عودة محمد عواد، وأحمد عيد، وإسلام جابر، فيما غاب عن الرحلة حازم إمام.