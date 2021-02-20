منظور: مصر فى عهد السيسى تتعامل مع التنمية بسيناء باعتبارها قضية أمن قومى

جدة - نرمين السيد - قال النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة البدء فى تنفيذ مشروع "جبال سيناء.. موقع التجلى الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة "سانت كاترين" يعكس حرص الدولة على تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة.





وأضاف منظور، فى بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قاد ثورة التنمية الشاملة فى سيناء على كافة الاتجاهات، مُشيرًا إلى أن القيادة السياسية فى السنوات الأخيرة الماضية ترتكز إستراتيجيتها على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء فى كل المجالات، مُؤكدًا أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تتعامل مع التنمية فى سيناء باعتبارها قضية أمن قومى، مُشيرًا إلى أن موقع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين مكان فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تجلى المولى سبحانه وتعالى به. كما أكد النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع "جبال سيناء.. موقع التجلى الأعظم" يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، ويمثل مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية المُمتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

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