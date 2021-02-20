فيديو.. يربط شمال إفريقيا بجنوبها .. 10 معلومات عن طريق القاهرة - كيب تاون

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للطرق والكبارى، أول فيديو جوى لطريق "القاهرة - كيب تاون"، الذى يأتى لتعزيز جهود دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقى، وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البينى، حيث يربط الطريق شمال قارة إفريقيا بجنوبها.





وكان مشروع "القاهرة - كيب تاون" واحداً من الحلول بعد البحث عن طرق لنفاذ البضائع، سواء المصرية أو العربية أو الأوروبية، إلى جنوب ووسط القارة الإفريقية، حيث يمر داخل تسع دول، بداية من مصر، مروراً بالسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوى والجابون، لينتهى فى جنوب إفريقيا. وينشر "دوت الخليج" 10 معلومات عن طريق القاهرة- كيب تاون. - ينطلق الطريق من القاهرة فى اتجاه أسوان مارا بدولتى السودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وموزمبيق وزيمبابوى وصولا إلى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا. - يبلغ طول الطريق 10288 كم. ـ سيكون بمثابة أطول طريق برى فى إفريقيا. -المسافة داخل الأراضى المصرية 1155 كم، ويمثلها طريق الصعيد الغربى، والذى سيتم تنفيذه على ٤ مراحل وسيتم الانتهاء منه بحلول 2024. -جارى وضع اللمسات النهائية للمرحلة الأولى من طريق الصعيد الغربى بطول 230 كم. -المسافة داخل الأراضى المصرية ستمر بجميع محافظات الصعيد غرب النيل الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان. ـ الطريق الجديد سيكون بمثابة محورا لحركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية. ـ الطريق سيساعد على زيادة حجم التبادل التجارى بين دول مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوى والجابون وجنوب إفريقيا. - الطريق سيسهل حركة النقل البرى بين الدول المار بها وسيكون بإمكان أى مستثمر نقل بضاعته لأى دول من الدول التى يمر به الطريق فى زمنٍ قياسى خلال أيام على عكس البحر الذى يستغرق شهورًا. ـ المشروع سيخدم المواطن المصرى والإفريقى ويفتح آفاقا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.

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