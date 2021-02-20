محافظ الشرقية: إعداد خطة عمل لتحسين التيار الكهربائى وتخفيف الأحمال

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أنه تم إعداد خطة عمل لتحسين التيار الكهربائى بكل مراكز ومدن المحافظة، وتدعيم المحافظة بمحولات كهربائية جديدة ولوحات توزيع لتساهم فى تخفيف الأحمال وتحسين الخدمة والعمل على استقرار التيار الكهربائى، مشيدًا بمعدلات الآداء ونسب التنفيذ فى مشروعات الكهرباء الجارى تنفيذها، مؤكدا مراعاتها للمواصفات الفنية والهندسية فى التنفيذ.





جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ اليوم السبت مع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء المحافظة المهندس محمد السيد، وذلك لبحث ومناقشة سبل الإرتقاء بمنظومة الكهرباء بنطاق المحافظة، والعمل على تحسين واستقرار التيار الكهربائى. من جانبه، أوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس محمد السيد، أنه جارى تنفيذ 13 مشروعًا ما بين إقامة موزعات كهرباء جهد متوسط، وإنشاء محطات محولات كهرباء جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة تصل إلى مليارى جنيه، وذلك فى إطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتى تعانى من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى.

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