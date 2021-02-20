جدة - نرمين السيد - يذكر أن النيابة الإدارية تدخل ضمن تشكيل المحاكم التأديبية لتباشر سلطة الاتهام أمام تلك المحاكم. يأتى ذلك إيمانًا بترسيخ دور المرأة فى العمل القضائى بالنيابة الإدارية، واستمرارًا للسياسة التى ينتهجها المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة فى مباشرة الادعاء التأديبى أمام المحاكم التأديبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشارة ديانا جبران تمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية للتعليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.