رسامة كاهن جديد بإيبارشية نجع حمادى

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى القداس الإلهى، بدير القديس الأنبا بضابا فى نجع حمادى، وخلال القداس رسم الشماس ميلاد بشرى كاهنًا باسم القس صموئيل للخدمة بكنيسة الشهيدة دميانة بكوم البجا.





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