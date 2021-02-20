النيابة العامة: لجنة استرداد الأموال تقبل تصالح محمد إبراهيم سليمان وراسخ بعد دفع مليار و315 مليون و700 ألف جنيه

أعلنت النيابة العامة، مساء اليوم السبت، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودة في الخارج وقعت تعاقد لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.

وقالت النيابة العانة في بيان صادر مساء اليوم : وقّعت "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج" برئاسة المستشار حماده الصاوى النائب العام عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، محمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.

وأوضح البيان أنه بلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ وقدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا.