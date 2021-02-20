قلق بين صناع مسلسل ياسمين عبد العزيز بعد إصابة المخرج بكورونا

بعد إصابة المخرج مصطفى فكري مخرج مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد الذي يحمل عنوان "اللي ملوش كبير"، بفيروس كورونا، تسرب القلق بين صناع العمل والجمهور، الأمر الذي جعل أغلب المشاركين بالعمل يجرون مسحة كورونا.

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ياسمين عبد العزيز تجري مسحة كورونا

فيما تجري النجمة ياسمين عبد العزيز مسحة فيروس كورونا، للاطمئنان على حالتها الصحية، والتأكد من عدم التقاطها عدوى الفيروس من مخرج العمل الذي خالطته في تلك الفترة.

وبالرغم من إصابة المخرج لن يتوقف تصوير المسلسل، واستكمل التصوير مساعد أول المخرج محمد الخبيري، وذلك لارتباط العمل بموعد عرض في موسم رمضان لهذا العام 2021.



صناع مسلسل اللى ملوش كبير

يشارك ياسمين عبد العزيز في بطولة مسلسل "اللى ملوش كبير" زوجها الفنان أحمد العوضي في أول عمل مشترك بينهما، بجانب كلا من خالد الصاوي، ومحمد حافظ، وإيمان السيد، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، وعدد كبير من الفنانين الشباب.

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والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وهما نفس الثنائي الذي عمل مع ياسمين عبد العزيز في مسلسلها "ونحب تاني ليه" الذي عُرض موسم رمضان المنصرم 2020، وحقق نجاح كبير على المستوى النقدي، والجماهيري بالوطن العربي .