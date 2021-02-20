مصطفى محمد أساسيا.. تشكيل جالطة سراي في مباراة الأنيا سبور بالدوري التركي

أعلن فاتح تريم، المدير الفني لجالطة سراي، التشكيل الأساسي لمواجهة اليوم أمام الأنيا سبور في إطار منافسات الدوري التركي الممتاز.

وجاءت تشكيلة جالطة سراي كالتالي:

خط الوسط: توران، إيتيبو، كيلينتش، جديسون فرنانديز، أونيكورو.

خط الدفاع: بيرم، ماركاو، لوينداما، يدلين.

ويحتل جالطة سراي بعد الإنتصار علي حساب قاسم باشا، موقفه في صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 52 نقطة من 24 مباراة قبل مباراة اليوم أمام الأنيا سبور، سجل مهاجميه بقيادة مصطفي محمد 49 هدفا، بينما تلقت شباكة 17 هدفا.

ويقع الأنيا سبور في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 42 نقطة جمعهم من 24 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وتعادل في مثلهم، سجل مهاجمى الفريق 40 هدفا، وتلقت شباكه 23 هدفا خلال منافسات الدوري.

يذكر أن مصطفي محمد، لاعب الزمالك المعار لنادي جالطة سراي، قد تصدر أغلافة مجلة الفريق التركي والتي يصدرها النادي كل فترة.

وظهر مصطفي محمد في الغلاف بعد تألق اللاعب المصري خلال الفترة الماضية، بصورة له ضمن العدد الـ 207 الصادر عن النادي التركي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي التركي، العدد عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" وظهر مصطفي محمد في غلاف المجلة، بينا جاء هنري أونيكور في الصفحات التالية من العدد.

ويسعى مصطفي محمد لتعزيز الإنطلاقة الجيدة مع الفريق التركي، حيث أحرز الدولي المصري 4 أهداف منهم 3 في بطولة الدوري في أخر 4 مواجهات خاضعها الفريق خلال فترة تواجده داخل جالطة سراي.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة في مباراة تعزيز الصدارة لرفاق مصطفي محمد لاعب الزمالك المعار لجالطة سراي بالدوري التركي.