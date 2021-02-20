أرقام سلبية للزمالك.. تعرف على تاريخ مواجهات الأبيض أمام الفرق السنغالية

تنتظر نادي الزمالك مواجهة مرتقبة أمام فريق تونجيث السنغالي في مباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

ولم يتقابل الفارس الأبيض مع الأندية السنغالية على مدار تاريخه سوى في ٤ مناسبات:

الأولى

أمام إي إس سي نديامبور في دور ربع نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية عام ٢٠٠٠، في مباراة فاز فيها الزمالك بنتيجة ٣/١.

الثانية

تلقى فيها الزمالك الهزيمة امام نفس الفريق وبنفس الدور في مباراة الإياب بنتيجة ١-٠.

الثالثة

مباراة الزمالك أمام فريق جيناريسيون فوت وذلك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وخسر الزمالك في مفاجأة كبيرة وقتها بنتيجة ٢-١.

وفي مباراة الإياب حقق الفارس الأبيض الفوز بنتيجة ١-٠.

ومن تاريخ المواجهات يبدو أن الفرق السنغالية لا تكون لقمة صائغة للفارس الأبيض وأن الزمالك يواجه أزمة كبيرة في تحقيق نتائج إيجابية على الأراضي السنغالية.

وبالنسبة لتاريخ مواجهات الفرق المصرية ككل أمام نظيرتها السنغالية، فهناك إحدى عشر مباراة جمعت بين الجانبين،فازت الفرق المصرية في 4 وخسرت في 5، وكان التعادل حاضرا في مباراتين.

وسجلت الفرق المصرية 15 هدف في الشباك السنغالية، بينما هز السنغاليون الشباك المصرية بـ 12 هدف.

وتعد هذه المواجهة هامة للزمالك، خاصة بعد تعثر الزمالك أمام مولودية الجزائر في الجولة الأولى.

وأعلن الزمالك قائمته لمواجهة تونجيث، والتي ضمت كلا من:



حراسة المرمى : محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا واسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : حميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل .