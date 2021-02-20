تعرف علي أرقام وإحصائيات المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا تحت 21 عام لكرة الطائرة

تنطلق اليوم بطولة أفريقيا تحت 21 عام للشباب لكرة الطائرة، وتقام البطولة بالقاهرة في الفترة من 20 حتي 26 فبراير الجاري، ويصعد الفريق الفائز بالبطولة إلي بطولة العالم المقبلة والتي سوف تقام في سبتمبر المقبل.

موقع دوت الخليج الإخباري

ويتواجد 4 منتخبات مشاركة في البطولة وهم مصر، المغرب، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، وتبدأ مصر مشوارها اليوم وتواجة الكونغو الدميقراطية، فيما يلعب منتخب المغرب ضد الكاميرون، أما مباريات الجولة الثانية ستلعب مصر أمام الكاميرون والمغرب تلعب ضد الكونغو الديمقراطية، وأخر المواجهات ستجمع بين مصر والمغرب وتلعب الكاميرون ضد الكونغو الدميقراطية.

منتخبين فقط تمكنوا أن يحققوا البطولة من قبل خلال آخر 20 عام، ويمتلك منتخب مصر 4 مرات الصدارة وكانت في أعوام 2002،2006، 2015، 2016، وتمتلك مصر فرصة كبيرة في الصعود لبطولة العالم مرة أخري نظرا لخبراتها في هذه المنافسات من قبل، ويتواجد أيضا منتخب المغرب في البطولة وفاز باللقب من قبل مرة واحدة من قبل عام 2004، وتمتلك تونس الدولة العربية الوحيدة الفائزة باللقب كثيرا وحققت اللقب 10 مرات من قبل ولكنها لم تصعد للتصفيات من الأساس وستكون مهمة منتخب مصر قائمة في الإقتراب من رقم نتخب تونس.

منتخب الكونغو الديمقراطية يشارك في البطولة ويطمح إلي تحقيق المركز الأول في البطولة في تاريخها، أما منتخب الكاميرون فكان افضل تصنيف له في البطولة كان الحصول علي المركز الثالث مرتين من قبل أعوام 1984، 1998، ويأملوا في تحقيق المفاجأة وتحقيق المركز الأول هذا العام.

أما منتخب المغرب فله تاريخ حافل في هذه البطولة ففي النسخة الماضية حقق المركز الثالث، وحقق مركز الوصيف 3 مرات من قبل و7 مرات للمركز الثالث.

جميع الفرق المشاركة في البطولة تعلم سعي مصر علي نجاح البطولات الأفريقية المقامة خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن هناك تخوف من إستقبال البطولات بسبب فيروس كورونا، ولكن نظام الفقاعة الطبية داخل المسابقات إعتمد عليه العالم أجمع في البطولات الأخيرة.

مصر شاركت منذ عامين في بطولة العالم وتمكنت من تحقيق المركز الرابع وكان ذلك أكبر وأفضل إنجاز لها في البطولة الكبيرة، وتكرر ذلك أيضا من قبل في عام 2001.

تقام البطولة بنظام الدور الواحد ويصعد صاحب المركز الأول مباشرة لبطولة العالم القادمة، وكانت قرعة البطولة تواجد فيها عدنان البكباك نائب رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة الطائرة،وتواجد سامح حمدي رئيس اتحاد الطائرة المصري.