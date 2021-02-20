بعد تلقية اللقاح بخمس أيام.. إصابة مشاري البلام بكورونا ونقله للعناية المركزة

مشاري البلام.. تصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية لنقص الأوكسجين، ودخوله العناية المركزة، وذلك بعد خمس أيام فقط من تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

موقع دوت الخليج الاخباري ينشر رسائل المشاهير للفنان الكويتي مشاري البلام

ونشر عدد من المشاهير خبر إصابة البلام بكورونا، معبرين عن قلقهم على حالته الصحية، متسائلين عن علاقة إصابته بالفيروس عقب تطعيمه بأيام، فيما طالبوا الجمهور بالدعاء له، ومنهم الفنانة شذى سبت التي كتبت عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة بها:"دعواتكم للفنان مشاري البلام..ادخلوه العناية المركزة بعد نقص الاوكسجين بسبب اصابته بفيروس كورونا".



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