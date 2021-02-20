بعد تلقية اللقاح بخمس أيام.. إصابة مشاري البلام بكورونا ونقله للعناية المركزة

الفنان الكويتي مشاري البلام-أرشيفية
مشاري البلام.. تصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية لنقص الأوكسجين، ودخوله العناية المركزة، وذلك بعد خمس أيام فقط من تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
موقع دوت الخليج الاخباري ينشر رسائل المشاهير للفنان الكويتي مشاري البلام
ونشر عدد من المشاهير خبر إصابة البلام بكورونا، معبرين عن قلقهم على حالته الصحية، متسائلين عن علاقة إصابته بالفيروس عقب تطعيمه بأيام، فيما طالبوا الجمهور بالدعاء له، ومنهم الفنانة شذى سبت التي كتبت عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة بها:"دعواتكم للفنان مشاري البلام..ادخلوه العناية المركزة بعد نقص الاوكسجين بسبب اصابته بفيروس كورونا".
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وتابعت سبت:"إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".
مي العيدان تناشد الجمهور: دعواتكم لمشاري فلا يرد القضاء سوى الدعاء
ونشر الطبيب الكويتي يوسف التنديل، صورة بصحبة الفنان مشاري البلام، وعلق عليها: "أخوي الغالي مشاري البلام الله يقومك بالسلامة يا رب"، كما نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان تفاصيل ما حدث مع البلام، قائلة:"دعواتكم لأخونا الفنان مشاري البلام تم إدخاله إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفيروس کورونا.. دعواتكم فلا يرد القضاء سوى الدعاء".
كاتبة لبنانية تتسائل: علاقة إصابة مشاري البلام بكورونا بعد أيام من تلقيه اللقاح
وعلى جانب أخر تساءلت الكاتبة اللبنانية رحاب ضاهر: "الممثل الكويتي مشاري البلام تلقى من حوالي ١٠ أيام الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وبعد ٥ أيام أعلن إصابته بكورونا، وامبارح تم نقله إلى العناية المركزة بسبب نقص الأوكسجين… بدنا حدا مختص يفهمنا شو اللي صار وكيف، وألف سلامة لمشاري البلام وما يشوف شر".
مشاري البلام يعلن إصابته بكورونا بعد مس أيام من تلقيه التطعيم
يذكر أن الفنان الكويتي مشاري البلام أعلن قبل 3 أيام إصابته بفيروس كورونا حيث رقد في مستشفى الشيخ جابر بالكويت، ونشر قبل تدهور حالته الصحية، صورة له من داخل المستشفى، وذلك عبر حسابه في "إنستجرام" وعلق عليها: "لا تنسوني من دعائكم ..الحمدالله على كل حال ..ومشکورین أهلى والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال ..انصبت بكورونا قدر الله وماشاء فعل وسامحوني ماقدر ارد على الاتصالات".
وجاء ذلك بعد حوالي 5 أيام من تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، والذي نشر وقتها مقطع فيديو له أثناء التطعيم.
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