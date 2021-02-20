عاجل.. صدمة داخل الزمالك بسبب غياب نجوم الفريق عن رحلة السنغال

أعلن نادي الزمالك غياب لاعب الفريق محمود الونش وذلك بسبب شكواه من اللأم في الركبة عقب المران وخروجة من القائمة المسافرة ودخول حسام عبدالمجيد بديلاً له الزمالك، بينما عن سبب استبعاد حازم إمام من قائمة الفريق المتجهه إلى السنغال.

موقع دوت الخليج الإخباري

وقال عبد الهادي إن حازم إمام يعاني من إجهاد عضلي بسبب ضغط المباريات، وفضل الجهاز الفني استبعاده من قائمة مباراة تونجيث السنغالي حتى لا تتفاقم الإصابة

وأوضح أن الفريق يضم في قائمة الثنائي حمزة المثلوثي وأحمد عيد وهما قادران على تعويض غياب حازم إمام.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

استبعاد "الونش" من رحلة السنغال

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق من رحلة السفر إلى السنغال، بسبب الإصابة في الركبة .

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك، إن الجهاز الفني قرر استبعاد "الونش" من قائمة الفريق المسافرة للسنغال بالتنسيق مع الجهاز الطبي، بسبب إصابة اللاعب في الركبة.

وأوضح أن الجهاز الفني فضل استبعاد اللاعب حتى لا تتفاقم إصابته ولا سيما وأن الفريق مقبل على مواجهات قوية في الفترة المقبلة، ويأمل الفريق في الفوز علي فريق تونجيث السنغالي.

وجاءت قائمة الفريق كألاتي:

وضمت القائمة المعلنة كلا من:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء وحسام عبدالمجيد حمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا واسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم : حميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل .

ويغيب مهاجم الزمالك التونسي الجديد سيف الدين الجزيري، بسبب مشاركته مع المقاولون العرب فريقه القديم ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.