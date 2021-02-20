الأهلي VSسيمبا.. ماذا يفعل المارد الأحمر أمام الفرق التنزانية؟!

يواجه الأهلي سيمبا بطل تنزانيا في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات دور المجموعات للبطولة علي ملعب الأخير بالعاصمة التنزانية.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

وتنطلق صافرة البداية بين الفريقين في تمام الثالثة عصر الثلاثاء القادم، علي ملعب بنجامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية، ومن المقرر حضور 30 الف متابع لأحداث المباراة حسب تصريحات الجانب التنزاني.

موقع دوت الخليج الإخباري

وفي إطار المواجهة المصرية التنزانية يستعرض دوت الخليج تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية التنزانية.

تحمل المباراة القاددمة بين الأهلي وسيمبا التنزاني في إطار منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا اللقاء رقم 17 بين الأهلي والأندية، جيث سبق وخاض المارد الأحمر 16 مواجهة أمام أبطال تنزانيا.

حقق الأهلي خلال المباريات مع الفرق التنزانية، الفوز في 10 مواجهات ، بينما تلقى الهزيمة في 3 مباريات، وكان التعادل حاضرا في مثلهم.

فيما يخص مواجهات الأهلي مع سيمبا التنزاني بشكل منفرد، فإن أرقام المارد الأحمر متكافئة حيث خاض الفريق الأول 4 مباريات مع بطل تنزانيا، حقق الأهلي فوزيين وخسر في مثلهما، ولم تخرج أي مباراة بالتعادل بين الفريقين، سجل مهاجمي الأهلي 8 أهداف، بينما تلقت شباك الأحمر 3 أهداف.

وألتقى الأهلي مع يانج أفريكانز 8 مواجهات سابقة مع الفريق التنزاني، حقق الأهلي 5 إنتصارات أمام يانج أفريكانز، وتعادل في مرتين بينما تلقى المارد الأحمر هزيمة واحدة.

وواجه الأهلي بابما مونزا مرتان، وحقق الأهلي الفوز فيه بخماسية نظيفة بينما كان التعادل حاضرا في مباراة الإياب.

ترتيب مجموعة الأهلى في دوري الأبطال

يذكر أن الأهلي ممثل الكرة المصرية، يتصدر ترتيب المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط،جمعهم بعد الفوز علي المريخ السوداني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بين الثنائي علي ملعب القاهرة، مساء أمس، الثلاثاء، ويحتل سيمبا التنزاني المركز الثاني بالمجموعة وأيضا بنفس الرصيد من النقاط ولكن ينقصه عن المارد الأحمر فرق الأهداف، حيث أحرز الفريق التنزاني هدف وحيد، ويقع فيتا كلوب التنزاني في المركز الثالث بعد تلقيه الهزيمة من سيمبا، فيما يتزيل المريخ السوداني مؤخرة المجموعة بدون رصيد من النقاط في إنتظار مباراة الفريق مع بطل الكونغو.