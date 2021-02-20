لعنة الأهلي تصيب بايرن ميونخ !!

دائما يتحدث الجميع علي لعنة النادي الأهلي حال فوز أي فريق عليه سواء في بطولة الدوري أو الكأس أو بطولة أفريقيا، وهناك من يري أن الفوز علي يمثل حافز إيجابي لإستكمال مسيرة التألق في البطولات ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ووصلت لعنة الأهلي إلي العالمية وأصابت بايرن ميونخ الألماني الفريق الذي لا يقهر حاليا علي مستوي العالم.

موقع دوت الخليج الإخباري

فريق بايرن ميونخ بعدما تمكن من حصد لقب بطولة كأس العالم للأندية، وكان من ضمن الفرق التي فاز عليه هو النادي الأهلي في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة، وفاز الفريق البافاري بهدفين نظيفين سجلهم المهاجم الأفضل في العالم روبرت ليفاندوفسكي، وتمكن الفريق أن يحقق اللقب بالفوز في المباراة النهائية علي فريق تيجريس أونال بطل المكسيك بهدف نظيف أحرزة بنجامين بافارد الظهير الأيمن للفريق.

بعد عودة بايرن ميونخ لألمانيا لعب الفريق مبارتين حتي الأن، المباراة الأولي كان علي أرضية ميدانة أمام أرمينيا بيليفيلد صاحب المركز الـ16 المهدد للهبوط، وتعادل الفريق بنتيجة 3/3، وذلك بعدما كان الفريق البافاري متأخر بثلاثة أهداف، وكانت صدمة المباراة هو تقديم مستوي سيئ أمام فريق ينافس علي الهبوط.

المباراة الثانية تقام حاليا، وأنتهي شوط المباراة الأول، ويلعب الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب، ومتأخر الفريق بهدفين نظيفين بعد نهاية الشوط الأول، أحرز هدفي المباراة كامادا وأمين يونس.

وتستمر لعنة الأهلي علي بايرن ميونخ الفريق الذي لا يقهر ولم يقدم مستويات جيدة بعد العودة من الدوحة والفوز ببطولة كأس العالم للأندية، وتستمر النتائج السلبية للعملاق البافاري في الدوري الألماني وأصبحت الصدارة للبطولة مهددة خاصة أن لايبزيج صاحب المركز الثاني يبتعد عن الفريق بفارق 4 نقاط وفي حال خسارة البافاري سيكون الصدارة مهددة بالفقدان وتقليصها إلي نقطة حال فوز لايبزيج في مباراتة في هذه الجولة.

وأصبح من المؤكد أن لعنة الأهلي تصيب جميع الأندية سواء المصرية أو الأفريقية أو العالمية، ويعاني أيضا بايرن ميونخ من إصابات كورونا داخل الفريق حيث تم الإعلان عن إصابة 3 من نجوم الفريق بفيروس كورونا، أولهم توماس مولر، مرورا باللاعب بنجامين بافارد.