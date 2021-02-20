عبدالله جمعة يصالح جماهير الزمالك بعد الإعلان عن رحيله (صور)

يبدو ان عبدالله جمعة يود أن يحسن علاقته بجماهير الزمالك مرة أخرى، بعد اللغط الذي انتشر في الفترة الأخيرة عن تركه لنادي الزمالك بحلول نهاية الموسم.

ونشر عبدالله صورة له بكأس السوبر المصري، احتفالا بالفوز به منذ عام على حساب النادي الاهلي، في مباراة أنهاها نادي الزمالك بركلات الترجيح، بعدما انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

وكان حازم أبو الفتوح وكيل عبدالله جمعة قد خرج في تصريحات منذ يومين أكد فيها أن اللاعب لا يرغب في الاستمرار داخل الزمالك، ويود الذهاب لأحد الأندية الخليجية، والتي أرسلت عروضا بالفعل للحصول على خدماته.

وقال حازم أبوالفتوح في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة النهار: "عبدالله اتخذ قراره بالتفكير في عروض خليجية، وبالفعل بدأنا الاتصالات و3 أندية من دولة واحدة مهتمون بالتعاقد معه".

وتابع: "ذلك الاهتمام ليس وهميًا، حيث سيأتي عرض رسمي للاعب خلال الفترة المقبلة، وسنعلن وقتها عن تفاصيل العرض، والأمور تسير بشكل إيجابي".

وأكد فتوح أن عبدالله لن يجدد للزمالك بنسبة 90%، وأنه سيتم عقد جلسة مع مسؤولي النادي خلال الفترة المقبلة لدراسة طريقة إتمام صفقة رحيله إلى الخليج، وهناك سعي جاد لإنهاء الأمور بشكل احترافي والتوصل لحل مناسب.

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واختتم وكيل عبدالله جمعة قائلا: "تفكير اللاعب في عدم التجديد ليس بسبب طلبات مادية ولكن لرغبة اللاعب، ونادي الزمالك بالتأكيد لن يقف أمام ذلك بعدما خدم الفريق وحقق بطولات معه".

وخرج عبدالله جمعة بعدها بساعات لينفي علاقته بأبو الفتوح نهائيا، حيث خرج باستوري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قال فيها: " ليس لى أى علاقة بهذا الشخص ولا يمثلنى وليس له الحق فى التحدث بالنيابة عنى .. أرجو تحرى الدقة.. وكيلى الوحيد معروف لدى الجميع وهو جون إدوارد".