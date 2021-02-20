الكويتي نواف العلي وزوجته المصرية هبة الدري يشعلان السوشيال ميديا برسائل انفصالهم

نواف العلي وهبة الدري وأولادهم-أرشيفية
نواف العلي وهبة الدري.. باتوا حديث السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إعلان العلي انفصاله عنها بعد زواج استمر 9 سنوات، بطريقة مثيرة للاستفزاز، مما جعلها ترد برسالة مثلها، متجاهلة رسالته.
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فيما أكد العلي أنه يعلن انفصاله عن زوجته المصرية المقيمة بالكويت الفنانة هبة الدري، ليخلي مسئوليته من أي تصرف قد يصدر عنها أو أية تصريحات تدلي بها، وكتب ذلك عبر خاصية الاستوري بحسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: أعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي، والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه، بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو بتقوله".
صورة رسالة نواف العلي على إنستجرام
وأضاف تعليق أخر:" الخيرة فيما اختاره الله.. والله يوفق الجميع بحياته".
هبة الدري ترد على رسالة نواف العبد بطريقة غير مباشرة
وتفاعلت الدري، بعد ساعات قليلة من إعلان طليقها الفنان الكويتي نواف العلي، خبر انفصالهما، وكتبت رسالة عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، أكدت فيها أنها قوية بشكل يكفي لإصلاح ما فسد، وعلقت:"أنا قوية بما يكفي لأصلح ما أفسده الزمن".
كما نشرت مقاطع وهي تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "مارغريت"، حيث ظهرت مع نجوم العمل داخل الكواليس بينهم حسن البلام ونواف النجم وبشار الشطي، وبعدها نشرت صورة لها برفقة حياة الفهد، وعلقّت: "أخيرًا صورت وياها بدون مكياج الشخصية".
يذكر أن الفنان نواف العلي تزوج من هبة الدري عام 2012، وأثمرت تلك الزيجة على طفلين، "بدر وفهد".
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