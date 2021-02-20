رانيا يوسف أمام المحكمة بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل

تنظر محكمة جنح قصر النيل، غدًا الأحد، أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، في القضيتين رقمي 388 و888 لسنة 2021، والمقامتان من المحاميين أشرف فرحات وأشرف ناجي.

محاكمة رانيا يوسف

وقال "فرحات" في دعواه، إن رانيا يوسف دأبت على إثارة الجدل لدى الجميع، إما بتصريحات، أو بظهور غير لائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أو حتى على "يوتيوب"، مخالفة بذلك قواعد العيب والأخلاق والعادات والتقاليد، سواء بالتغزل في مفاتن جسدها أو بالملابس العارية التي تكشف أكثر ما تستر.

بلاغ ضد رانيا يوسف

وكان قد تقدم المحامي اشرف ناجي بلاغات ضد الفنانة رانيا يوسف مشيرًا في دعواته إلى أنه فى إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها رانيا يوسف فى حوار تليفزيونى مع المذيع نزار الفارس، فى برنامج "مع الفارس" والذى أذيع عبر شاشة قناة الرشيد، وتحدثت عن بروز مؤخرتها.

كشفت مصادر قضائية، أن جهات التحقيق تلقت 8 بلاغات، ضد الفنانة رانيا يوسف، خلال الفترة الماضية، بسبب تصريحاتها الأخيرة في أحد البرامج التلفزيونية، والتي تعد خادشه للحياء، وتسببت في حالة استياء واسعة بين رواد السوشيال ميديا.

أكدت المصادر، أنه سيتم فحص تلك البلاغات، وفحص الفيديو محل البلاغ، للتأكد من صحة البلاغات المقدمة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حال التأكد من صحتها دون النظر إلى شخصية المقدم ضدها البلاغ. التي أثارت حالة واسعة من الجدل على الساحة خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب تصريحاتها الاعلامية مع نزار الفارس، ليثور الجمهور ضدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إنتشار برومو الحلقة.