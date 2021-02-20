محمد صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول وإيفرتون في ديربي"الميرسيسايد"

يخوض إيفرتون مواجهة مرتقبة أمام نظيره ليفربول تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، إطار مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف ملعب الإنفيلد احداث اللقاء بين الريدز وإيفرتون.

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن التشكيلة الأساسية، التي ستخوض مباراة اليوم أمام إيفرتون تحت قيادة كارلو أنشلوتى في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - أوزان كاباك - جوردان هندرسون - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جيجي فينالدوم - تياجو ألكانتارا - كورتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

فيما يدخل إيفرتون المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: جوردان بيكفورد .

خط الدفاع: ماسون هولجيت - مايكل كين - لوكاس دينييه – جودفري.

خط الوسط: أندري جوميز - دوكوريه - توم دافيس - جيمس رودريجيز.

خط الهجوم: كالفيرت لوين - ريتشارلسون.

وتقام المباراة بين الفريقين في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم، السبت، علي ملعب الإنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون في الدوري الإنجليزي.

وتبث قنوات بي ان سبورت المباراة بين ليفربول وإيفرتون في تمام السابعة والنصف، وتملك مجموعة قنوات بين سبورت حق البث الحصري لمباريات الدوري الإنجليزى الممتاز، وستنقل أيضًا القناتين باقي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم.

وأعلنت قنوات مكسبي العربية نقل مباراة ليفربول وإيفرتون عبر التردد المفتوح للقناة وبتعليق صوتي عربي للمعلق علي محمد علي، ويمكنك إستقبال القناة عبر التردد التالي وبجودة SD:

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد القناة : 11411.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح 4/3.

يدخل ليفربول اللقاء محتلا المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل إيفرتون المركز السابع برصيد 37 نقطة قبل مباراة اليوم بين الفريقين علي ملعب الإنفيلد.

ويسعى ليفربول لإستعادة الإنتصارات والعودة للفوز مرة أخرى بعد الدخول في وضع صعب، دخل فيه الريدز خلال الفترة الأخيرة، حيث تلقى الهزيمة في أخر مواجهة أمام ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف وحيد، بينما يسعى محمد صلاح لمواصلة صدارة ترتيب هدافى الدوري الممتاز الذي يحتله اللاعب المصري بـ 17 هدفا في ظل المنافسة الشرسة علي لقب هداف البريميرليج.