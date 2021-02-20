عاجل.. منع لاعب الزمالك من السفر إلى السنغال والسبب !!

تفاجأ مسؤولو نادي الزمالك في المطار، قبل السفر مباشرة إلى السنغال لمواجهة فريق تونجيث، أن الباسبور والأوراق الخاصة بالسفر لمحمد أشرف روقة لاعب الفريق مما يمنعه من السفر مع الفريق.

موقع دوت الخليج الإخباري



الغريب بالأمر أن المسؤولين لم يكونوا على علم بالأمر وتفاجأوا به قبل الصعود إلى الطائرة مباشرة.

ويسافر الزمالك إلى الأراضي السنغالية لمواجهة فريق تونجيث، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021.

وسافر البرتغالي جايمي باتشيكو إلى السنغال بقائمة ضمت كلا من:



حراسة المرمى : محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء وحسام عبدالمجيد حمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا واسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.