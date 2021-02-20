هدف " مضحك" في شباك أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني (فيديو)

شهدت مباراة أتليتكو مدريد وليفانتي، لقطة مثيرة خلال مباراة الثنائي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وخرج يان أوبلاك من مرماه للعب ركلة حرة في وسط ملعب الفريق المنافس، واستغل مهاجم ليفانتي خروج حارس أتليتكو مدريد وسجل الهدف الثاني قرب منطقة وسط الملعب.

وخسر أتليتكو مدريد بثنائية نظيفة من ليفانتي في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإسباني الممتاز، ليقدم هدية كبيرة لريال مدريد قيب مواجهة الفريق المدريدي.

ودخل أتليتكو مدريد اللقاء بتشكيل مكون :