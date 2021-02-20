هدف " مضحك" في شباك أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني (فيديو)

شهدت مباراة أتليتكو مدريد وليفانتي، لقطة مثيرة خلال مباراة الثنائي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الدوري الإسباني.
وخرج يان أوبلاك من مرماه للعب ركلة حرة في وسط ملعب الفريق المنافس، واستغل مهاجم ليفانتي خروج حارس أتليتكو مدريد وسجل الهدف الثاني قرب منطقة وسط الملعب.
وخسر أتليتكو مدريد بثنائية نظيفة من ليفانتي في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإسباني الممتاز، ليقدم هدية كبيرة لريال مدريد قيب مواجهة الفريق المدريدي.
ودخل أتليتكو مدريد اللقاء بتشكيل مكون :
تشكيلة أتلتيكو مدريد:
حراسة المرمى: أوبلاك
الدفاع: هيرموسو - خيمينيز - فيليبي
الوسط: لودي - كوكي - كونودجبيا - يورينتي
الهجوم: فيليكس - سواريز - كوريا
ترتيب الدوري الإسباني
وظل أتليتكو مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة من 23 لقاء خاضهم الفريق، سجل مهاجميه 45 هدفا، بينما تلقى خط دفاعه 16هدفا.
ورفع ليفانتي رصيده للنقطة 31 من 24 مباراة، ليحتل بهم المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة الريال مساء الليلة.
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