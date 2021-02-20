الأوقاف تنفى صحة تصريحات حول ارتباط السعى فى علاج تأخر الإنجاب بالقنوط

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة أن ما تداولته بعض الصفحات الخبيثة المأجورة، مما تنسبه كذبًا وزورًا إلى وزير الأوقاف –من أن سعى بعض الناس لمعالجة تأخر الإنجاب وحرصهم على ذلك نوع من أنواع القنوط من رحمة الله وعدم الرضا بقضائه– هو محض كذب وافتراء وخلط وتشويه لا يصدر إلا من جماعات الفتنة والكذب والشر والضلال والكيانات العميلة المأجورة.
وأكدت وزارة الأوقاف، أنه لا يمثل الوزير ولا الوزارة سوى الصفحة الرسمية لها فقط، محذرة من تداول الأخبار عبر المواقع والصفحات المجهولة المضللة.
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