افتتاح كنيسة العائلة المقدسة بعزبة النخل

جدة - نرمين السيد - افتتح الأنبا هيرميا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، كنيسة العائلة المقدسة بمنطقة "الزرائب"، بعزبة النخل بالقاهرة، وشمل الافتتاح صلوات القداس الإلهى والذى قام خلاله بتقديس بعض الأوانى المقدسة الخاصة بخدمة القداسات.





شارك فى الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وعدد محدود من الشمامسة والشعب فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد. وتبلغ مساحة الكنيسة الجديدة 900 متر مربع وتتكون من خمسة طوابق وهى تخدم 6000 أسرة بما يعادل حوالى 30 ألف شخص.

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