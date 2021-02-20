محافظ الدقهلية: التعديات على الأراضى الزراعية إهدارً للثروة القومية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات، وذلك حرصًا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.





جاء ذلك بعد إطلاع المحافظ اليوم السبت، على تقارير جهود أجهزة الوحدات المحلية فى أعمال إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة.

وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات الشروع فى التعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، مضيفًا أنه لا تفريط فى متر واحد من الأراض الزراعية بالدقهلية أو أراضى الدولة، مشددًا على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر فقط.

كما شدد المحافظ على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع للتعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ففى نطاق الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة، أوضح رئيس الحى محمد عبد الباقى أنه تم إيقاف أعمال وإزالة أعمدة الدور الثامن العلوى لعقار مخالف بمنطقة حى الأشجار بالمنصورة، وتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وفى نطاق مركز ومدينة السنبلاوين، وأشار رئيس المركز متولى عبد العال إلى أنه تمت متابعة أعمال إزالة فورية فى المهد بمعدات مجلس المدينة وبالتنسيق مع مركز شرطة السنبلاوين، لإزالة حظيرة مواشى وغرفتين، للبناء بدون ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها.

وفى نطاق مركز ومدينة أجا، أوضحت رئيس المركز رحاب المزين أنه تمت إزالة لمبنى أقيم على أرض زراعية بنطاق المدينة، كما تم تنفيذ حكم محكمة لإزالة مبنى مكون من طابقين صدر الحكم بإزالته بالكامل تسبب فى وقوع شروخ للمبانى المجاورة نتيجة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل المبنى، والذى تمت إزالته، وإلقاء القبض عليهم بمعرفة مركز الشرطة وإحالتهم للتحقيق بالنيابة العامة.

وفى نطاق مركز ومدينة دكرنس، لفتت أمال بركات رئيس المركز إلى أنه تمت أعمال الإزالة الفورية للتعدى على أرض الدولة بنطاق مدينة دكرنس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفة.