القباج : نستهدف حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى، وذلك بحضور محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة بمقر الوزارة.





وشهد الاجتماع الاعتماد النهائى للقوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2020، والتى تعبر عن المركز المالى للصندوق ودوره الرائد فى أداء النفقات والأجور، وما فى حكمها لمنظومة الخدمات الاجتماعية المتميزة التى يقدمها البنك.

وقالت القباج إن الصندوق يستهدف فى المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة، مشيرة إلى زيادة ميزانية الصندوق حيث بلغت 528 مليون جنيه مقابل 511 مليون جنيه فى 30 يونيو 2019 بزيادة قدرها 17 مليون جنيه بنسبة تطور 3% نتيجة العوائد المحتسبة على الحساب الاستثمارى.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، المؤشرات المالية للصندوق، حيث بلغ المنصرف لمستحقى النفقة لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين منذ نشأة الصندوق فى 2004 وحتى 30 يونيو 2020 مبلغ 4 مليارات و60 مليون جنيه مقابل 3 مليارات و308 ملايين جنيه للفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها 752 مليون جنيه بنسبة تطور 23% نتيجة زيادة أحكام النفقة.

من جانبه، قال محمد عشماوى إن صندوق نظام تأمين الأسرة يقوم بصرف 71 مليون جنيه تقريبا شهريًا كـنفقة، كما بلغ عدد المستفيدين من الصندوق حتى 30 يناير 2021، و413 ألف مستفيد بأحكام قضائية عددها 259 ألف حكم قضائى، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة فى اجتماعه تناول مقترحًا بشأن الهيكل الإدارى والتنفيذى للصندوق من خلال إنشاء مناطق مركزية بكل محافظة تتولى تنفيذ ومتابعة تحصيل مديونيات مدينى الصندوق، وذلك لإيجاد إيرادات مالية لتطوير، وتنظيم العمل داخل منظومة النفقة، وصندوق تأمين الأسرة كذلك لتيسير العمل وتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف عشماوى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح يتضمن اشهاد الورثة الصادر من محاكم الأسرة تأشير هامشى يفيد بوجود حظر بنكى على أموال المتوفى "مدين النفقة" ليتم إيقاف العمل بموجب هذا الإعلام فى شأن مفردات التركة سواء أكانت سيولة نقدية بالبنوك أو عقارات أو منقولات إلا بعد أداء ما فى ذمة تركة المتوفى من مديونية.