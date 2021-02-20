بالمعدول: من السرب لمنتدى شباب العالم.. مصر تستعيد قوتها الناعمة

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى شنودة فيكتور، إن سلاح مصر الأقوى فى مواجهة القبح والشر هو نشر الجمال، وبالتحديد فى المجال الفنى، مشيرا إلى أن مجرد نشر إعلان ترويجى لفيلم السرب، صنع حالة من حالة من الوطنية والفخر والاعتزاز عند كل المصريين.





وأضاف فيكتور، فى حلقة جديدة من برنامج "بالمعدول" الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، اليوم السبت: "إذا كان برومو الفيلم اللى لسه هيتعرض بعد فترة، مدته لا تتجاوز دقيقة ونصف، عمل كل الصدى الرائع عند جموع المصريين، وعمل تأثير وحالة من الوطنية والفخر والاعتزاز فى منتهى الروعة". وأوضح: "وعلى التوازى عمل حالة من الهياج والغضب عند كل أعداء مصر وكارهيها والخونة، فما بالكم بتكثيف هذه الحالة الفنية، وحالة الوعى واستخدام مصر لقوتها الناعمة وتشكيل وعى المصريين وإيضا الصورة أمام كل المصريين".

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