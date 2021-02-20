جدة - نرمين السيد - استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم السبت، مجلس إدارة جمعية العالم بيتى، ومسؤولى جمعية أحبابنا الصغار لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك لتكريم ياسين عبد اللطيف"متلازمة دون" بطل رحلة الصعود لجبل الجلالة بالدراجة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القباج تكرم بطل رحلة الصعود لجبل الجلالة بالدراجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.