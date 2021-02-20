مطارنة الكاثوليك يقومون برسامة كهنوتية جديدة

جدة - نرمين السيد - شارك فى صلاة الذبيحة الألهية والاحتفالية والسيامات لمختلف الدرجات الكهنوتية الأحبار الأجلاء الأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط، والأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفى لإيبارشية الإسماعيلية والأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج.

كما شارك بالصلوات والاحتفالية عدد كبير من الآباء القمامصة، والآباء الكهنة والرهبان من الإيبارشية وخارجها وخصوصًا إيبارشية أسيوط، حضر الصلوات والسيامات والاحتفالية عدد كبير من الراهبات من مختلف الرهبانيات العاملة فى الإيبارشية .

وامتلأت أرجاء الكنيسة وفنائها بأعداد غفيرة من المؤمنين من مختلف رعايا الإيبارشية ومن خارجها ومن بينهم أقارب وأحباء المحتفى بيهم فى هذه المناسبة الكبيرة والسعيدة.

شهدت الاحتفالية موكب كبير فى مقدمته كانت شارة الصليب المقدس ويليها الشمامسة والآباء الكهنة والرهبان ثم الآباء الأساقفة الأجلاء، وبدأت فى الساعة السادسة مساء بالذبيحة الإلهية وفى أثنائها تمت السيامات المختلفة.

واستهلت السيامات بمنح أشرف فاروق درجة القارئ وهى أولى الدرجات الشماسية للوصول للسيامة الكهنوتية، وبعدها بدأت مراسم السيامة الكهنوتية للشماس الإنجيلى هانى معطى بأسم الأب يوحنا معطى، ثم احتفلت إيبارشتى طيبة وأسيوط والأنبا عمانوئيل والأنبا كيرلس ورعيتى الشهيد العظيم مارجرجس ورئيس الملائكة ميخائيل بحصول كل من الأب الفاضل يوسف إقلاديوس والأب الفاضل أثناسيوس حنين على الدرجة القمصية.

كما قام الأب الفاضل ماركو ناجى وكيل المطرانية بتخطير الشماس أشرف فاروق والأب يوحنا معطى، كما قام الأب الفاضل كميل وليم بتخطير كل من القمص أثناسيوس حنين والقمص يوسف إقلاديوس.

وكان من أكثر الأمور لفتا للأنظار التنظيم الرائع والدقيق للاحتفالية والذى شارك فيه الكثيرون وعلى رأسهم رعاة كنيستى رئيس الملائكة ميخائيل، والشهيد مارجرجس وابنائهما من الخدام والأخوات الراهبات.

وفى أثناء الذبيحة الإلهية قدم نيافة الأنبا عمانوئيل كلمة قصيرة رحب فيها بالجميع وخاصة الأحبار الأجلاء والآباء الكهنة والرهبان والراهبات وشكرهم على الحضور والمشاركة.

وفى كلمة روحية قصيرة، أكد نيافة الأنبا كيرلس وليم على عظم فضيلة المحبة فى المسيحية وأهمية تنوع المواهب لخدمة الرب والكنيسة، وبعد انتهاء الاحتفالية قدم الآباء المحتفى بهم كلمات عبروا فيها عن شكرهم وتقديرهم للجميع سواء اللذين شاركوهم مسيرة خدمتهم وأعدادهم لها أو اللذين شاركوهم فى هذه المناسبة المباركة والسعيدة.

وفى النهاية تم تقديم هدايا تذكارية بسيطة لأحبار الأجلاء وللمحتفى من الآباء القمامصة والأب الكاهن والشماس، ومن المشاركين فى الأحتفالية الأب بيشوى رسمى مدير الكلية الأكليريكية بالمعادى وعدد من الأباء الكهنة والشمامسة، كما حضر الاحتفالية الأب الفاضل كمال وليم الفرنسيسكانى وعدد من الأباء الرهبان الفرنسيسكان.

