خناقة جديدة بين السلفيين .. مسعد أنور يتبرأ من مؤسسات خيرية

جدة - نرمين السيد - وقال أنور، فى بيان له، إنه يتبرأ من مؤسسة "ابنى مسجد" ومؤسسة "جنة الصابرين" ومؤسسة "آبار"، بعد دعوة متابعيه بالتبرع لهذه المؤسسات لدعم أنشتطهم الخيرية فى بناء المساجد؛ وذلك بعد نشاطه الأخير فى آخر ثلاث شهور على القنوات الفضائية والظهور فى حملات دعائية تابعة لهم.
وقال الداعية السلفى، إن هذه المؤسسات حسب تصريحه، تتسم بعدم الشفافية وتديرها أسرة واحدة لشخص واحد يُدعى "ع.أ" كان يعمل استورجى موبيليا؛ وفى السنوات العشر الأخيرة خاض مجال العمل الأهلى وأنشأ عدة مؤسسات أهلية تديرها زوجاته الأربعة.
وأثار خبر انسحاب الشيخ مسعد أنور، غضب الكثير من متابعيه؛ لعدم اجتهاده فى التحرى والتدقيق واستغلاله كأحد رموز السلفية؛ خصوصا وأن له آلاف المتابعين الذين يثقون فيه وفى دعوته.
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